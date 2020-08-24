سكاكا 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسأشاد رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبد الله الشايع بما لمسه من تعاون وتكامل بين وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة، ونضج التوجه الإداري في الجامعة للسير قدماً نحو التطوير والتغير، مقدماً شكره لجميع منسوبي الجامعة على ما أبدوه من تعاون وما قدموه من مبادرات تصب في جانب التطوير والجودة، كما أبدى تقديره لأعضاء هيئة التدريس وما قاموا به من جهود أدت إلى استمرار العملية التعليمية بالشكل المطلوب من خلال الوسائل المتطورة المتاحة خلال المدة الماضية.جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل " رؤية جامعة الجوف في ضوء نظام مجلس شؤون الجامعات " التي قدمها رئيس جامعة الجوف لوكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة، متناولاً العديد من المحاور التي تركزت حول أهداف الجامعة خلال المرحلة القادمة التي تتضمن تحقيق الجودة وضمان الجودة في العمل، وتحسين مخرجات التعليم وتحقيق كفاءة الإنفاق في الجامعة، والنشر العلمي المميز في مصادر النشر العالمية، وترتيب الجامعة في التصنيفات، والابتكار وريادة الأعمال، والتميز التقني والخدمات.وسلّط الدكتور الشايع الضوء على دور وكلاء الجامعة في تحقيق أهدافها وكذلك دور عمداء الكليات والعمادات المساندة وكيفية تحقيق الجودة وآلية ضمان جودة المخرجات وتحقيق كفاءة الإنفاق في الكليات، إضافة إلى جودة البحث العلمي والابتكار، وكذلك دور الكليات في الأنشطة الطلابية وخدمة المجتمع، بالإضافة إلى جودة برامج الدراسات العليا في الكليات.كما ناقش خلال الورشة دور عمداء العمادات المساندة في تحقيق الأهداف المنشودة، مقدماً نبذة تعريفية عن العمادات المساندة وإسهامها في تحقيق أهداف الجامعة وعلاقتها بكليات الجامعة المختلفة.// انتهى //00:41ت م0206