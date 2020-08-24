القاهرة 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، للتباحُث حول عدد من الملفات الإقليمية شملت التطورات الأخيرة على كل من الساحة الليبية والقضية الفلسطينية، وكذا الأوضاع في لبنان، وذلك في إطار التواصل والتنسيق المشترك بين كل من مصر وفرنسا.وقال المُتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان اليوم، إن الوزيرين تشاورا حول آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على مبدأ حل الدولتيّن، فضلاً عن مواصلة دعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والعادل للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية بما يضمن تحقيق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة بأكملها.وأشار إلى أن الاتصال تناول أيضاً آخر المستجدات في الملف الليبي، حيث رحبا بالبيانيّن الصادريّن عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية، كما تناولا تطورات الموقف في لبنان وسُبل المساهمة في إخراج البلاد من الظرف الراهن بغية تأمين مستقبل لبنان للبنانيين.//انتهى//00:51ت م0208