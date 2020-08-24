الباحة 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسأنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة اليوم, جميع الاستعدادات والتجهيزات والإجراءات الوقائية لاستقبال المتدربين لبدء التدريب للعام التدريبي الجديد .ووجّه مدير عام التدريب التقني بالباحة مرعي بن سعد القرني قيادات المنشآت التدريبية بالمنطقة باتخاذ التدابير الوقائية كافة من أجل توفير بيئة تدريبية آمنة استعداداً لعودة منسوبي ومنسوبات التدريب التقني والمهني بالمنشآت التدريبية في الفصل التدريبي الأول ، مشدداً على قيادات المنشآت التدريبية بالمنطقة بتفعيل دور لجنة إدارة الأزمات والكوارث بكل منشأة في ظل استمرار جائحة كورونا.يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد ، وتفعيلًا للدليل الإرشادي لعودة تدريب آمن .الجدير بالذكر أن المنشآت التدريبية بالمنطقة أنهت إعداد الجداول التدريبية على أن تكون المقررات النظرية تدريباً "عن بعد" ، والمقررات العملية تدريباً مباشراً بالحضور داخل الورش والمعامل بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية وفق الإجراءات الاحترازية و التدابير اللازمة .// انتهى //00:52ت م0209