الباحة 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسزار معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ، اليوم , مهرجان العربات المتنقلة " الفود ترك", والأسر المنتجة الذي ينظمه مجلس شباب الباحة ، بالتعاون مع أمانة المنطقة , وذلك بمنتزه غابة رغدان.وكان في استقبال معاليه رئيس مجلس شباب الباحة حازم بن خالد ظهران , واستمع إلى شرح مفصل عن المهرجان وما يقدمه أصحاب العربات المتنقلة والأسر المنتجة للمتنزهين والزوار من مأكولات ومشروبات ومشغولات تراثية.وفي ختام الزيارة أشاد الحقيل بجهود القائمين على المهرجان ، مقدّماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على دعمه الملموس للمهرجان.// انتهى //00:58ت م0210