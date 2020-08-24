عام / الصين تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد جميعها وافدة و27 حالة بدون أعراض
الاثنين 1442/1/5 هـ الموافق 2020/08/24 م واس
بكين 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس
أعلنت أللجنة الصحية الوطنية في الصين اليوم الاثنين ، تسجيل16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي خلال الـ24 ساعة الماضية، و27 حالة بدون أعراض وخروج 30 مريض من المصابين بكوفيد-19 من المستشفيات بعد شفائهم.
وأوضحت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة الـ16 التي تم تسجيلها تعود لأشخاص قادمين من الخرج.سب.
وبحسب البيان ،بلغ مجمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن 84967 حالة، بما في ذلك 408 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج وتعافي 79925 شخصا بعد شفائهم ، بينما استقر عدد الوفيات عند حاجز 4634 .
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