عام / الصين تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد جميعها وافدة و27 حالة بدون أعراض

الاثنين 1442/1/5 هـ الموافق 2020/08/24 م واس
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بكين 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس
أعلنت أللجنة الصحية الوطنية في الصين اليوم الاثنين ، تسجيل16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي خلال الـ24 ساعة الماضية، و27 حالة بدون أعراض وخروج 30 مريض من المصابين بكوفيد-19 من المستشفيات بعد شفائهم.
وأوضحت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة الـ16 التي تم تسجيلها تعود لأشخاص قادمين من الخرج​​​.سب.
وبحسب البيان ،بلغ مجمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن 84967 حالة، بما في ذلك 408 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج وتعافي 79925 شخصا بعد شفائهم ، بينما استقر عدد الوفيات عند حاجز 4634 .
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