كانبيرا 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واساعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الاسترالية دانيال اندروز في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين عن تسجيل 116 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 15 حالة وفاة، مما يرفع عدد الوفيات في الولاية الى 430 وفي استراليا الى 517حالة وفاة. واوضح اندروز ان هذه هي ادنى حصيلة اصابات يومية في الولاية منذ حوالي سبعة اسابيع.وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في استراليا الى 24812 اصابة تعافى منها 19228 شخصا.// انتهى //06:27ت م0008