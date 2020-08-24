الرياض 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:أمران ملكيان: الخريف رئيساً لـ«هيئة المحتوى المحلي» والسديري نائباً لوزير التعليم.القيادة تهنئ رئيس أوكرانيا بذكرى استقلال بلاده.أمير الرياض يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة.أمير نجران يشيد بتعامل الدفاع المدني مع الحالة المطرية.أمير الشمالية يناقش استراتيجيات وخطط البيئة.حسام بن سعود: سلامة أبنائنا وبناتنا الطلبة من الأولويات.أمير القصيم: الخير مغروس في قلوب أهل المنطقة.البدء بإزالة الأنشطة غير المرخصة في جدة.إعادة هيكلة مجلس شباب الجوف.آل الشيخ للأسرة التعليمية: نثق بكم.إنشاء إدارة للمشاركة المجتمعية بالبلديات.المملكة تتصدر دول G20 في التعافي من "كورونا".مليارا ريال قيمة مشروعات مياه وصرف بمنطقة مكة.تأثير اجتماعي إيجابي لكورونا على المملكة.بروتوكولات "كورونا" في مركز اتصال قطاع الأعمال.كورونا أظهرت تطور المملكة إلكترونياً."التخصصي" أول مركز خارج أميركا يحصل على اعتماد الصيدلة.ترمب يتجاهل هجوم شقيقته.تعافي الاقتصاد الصيني.الحوثي يغرق في وحل الهزائم والأوهام.أميركا تسلِّم العراق قاعدة التاجي.صناديق الطائرة الأوكرانية المنكوبة تظهر همجية إيران.// يتبع //07:43ت م0009