وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( ثبات في المواجهة) : قد تكون المداومة على الإنجاز في بعض الظروف التاريخية لا تقل صعوبة عن تحقيق الإنجاز نفسه، ففي ظل أن بعض المجتمعات والجهات بدأت تعاني من صعوبة الاستمرار وتكاد أن تتقاعس عن الثبات على الدرب الطويل في مواجهة هذا المرض الخطير.وأضافت أن المملكة قيادة وحكومة لا تزال تجعل رأس أولوياتها سلامة مواطنيها والحفاظ على صحتهم والحيلولة دون تسلّل هذا الداء إلى أجسادهم، ولم تتوانَ عن تقديم حفظ الأرواح على تحصيل فائدة حضور الطلاب، ومع ذلك توفّرت البدائل وَوُزّعَتْ الكتب وكلفت جميع منتسبي التعليم بأداء واجبهم عن بعد.وأردفت :ولا تزال المملكة تتابع بدقّة كل واقعة أو حادثة وكل شاردة أو واردة متعلقة بالمرض أو بأي تحوّلٍ فيه يوماً إثر يوم؛ فالإحصاءات دائبة والأقسام التي تُغلق كل يوم إنما يبرهن عدم الحاجة إليها على هذا الدأب وكذلك أسعار المستحضرات الطبية والأدوية والكمامات والمطهرات وما سوى ذلك، ما من شأنه أن يجلب شيئاً من الإرهاق على الجهات التي تؤدي هذه المهمات كلها لولا صمود المملكة الذي عُرفت به وحثّها السير في الطريق الذي رسمته لنفسها.وأشارت أن كل هذا الشموخ في خدمة المواطن وحمايته وجعل روحه والحفاظ عليها أولى الأولويات ليستحق من وسائل الإعلام ومن منظّمات الصحة وبل من التاريخ الحاضر لفتةً ووقفةً واعترافاً للمملكة بهذا الإنجاز الذي كان ولا يزال للإنسان أولاً وآخراً.وختمت:إن المملكة خرجت بحجاج هذا العام سالمين آمنين غانمين غير مصابين وفي أعلى حالات ارتفاع المعنويات لديهم، ولا شك أنها انتقلت بعد ذلك مباشرة إلى الرهان الجديد وهو سلامة جميع طلابها وجميع نشئها وتأمينهم من خطر هذا الداء، فهي تحمي الحجاج الوافدين، وتذبُّ عن الطلاب والطالبات الوادعين، ولا يستغرب أن تتلو ذلك خطوات أخرى في العاجل القريب، في كل خطوة منها عبرة وقدوة ونبراس للمجتمعات والدول والأمم الأخرى التي تشاركنا أرض هذه البسيطة الرحبة الفسيحة// يتبع //07:44ت م0010