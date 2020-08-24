وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( يقظة التحالف.. وشيطنة إيران ) : تستمر جهود المملـكة لإحلال الـسلام في المنطقة والـعالـم إجمالا وفي الـيمن علـى وجه الخصوص، في الوقت الذي تجد هذه الجهود التأييد الدولي الذي يرى في تسريع اتفاق الـرياض وخطة الـسلام أمرا يصب في صالح الشعب اليمني الشقيق، الذي عانى ولا يزال من تدهور الأوضاع الإنسانية؛ بسبب ممارسات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، التي وفي الوقت الذي تستمر فيه جهود المملكة لتحقيق السلام، تستمر هذه الأذرع الإيرانية بارتكاب الجرائم والاعتداء على الأبرياء والممتلكات ومنع وصول المساعدات الإنسانية في المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن، تنفيذا لأوامر النظام الإيراني الذي يواصل دعمها وإمدادها بالسلاح للمضي في تحقيق أجنداته الخبيثة وغاياته المشبوهة، ويمتد عبث هـذه الميليشيات وسلـوكها الـلا مسؤول في استدامة اعتداءاتها وخروقاتها التي تستهدف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة.وأضافت أن ما صرح به مؤخرا المتحدث الرسمي باسم قوات الـتحالـف «تحالـف دعم الـشرعية في الـيمن» العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء الـيمنية أطلـقتها الميلـيشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة، كذلك عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية، وعن تمكن الـقوات المشتركة للتحالف - ولله الحمد من اعتراض وتدمير عدد 1 ) (صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (جازان)، وكيف اتخذت الميلـيشيات الحوثية الإرهابية الأعيان المدنية والمدنيين دروعا بشرية لمكان إطلاق الـصاروخ الـبالـيستي، وما أورده في وقت سابق لـذات السياق عن تدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية، كما تمكنت الـقوات المشتركة للتحالف - ولله الحمد من اعتراض وتدمير عدد 1 ) (صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (نجران).وختمت: فحين نمعن في هذه التصريحات من المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» وما قبلها، وتحديدا في البعد الزمني المتقارب لهذه الجهود في اعتراض هذه الهجمات التي تقوم بها الجماعات الحوثية المدعومة من إيران ضد المملكة، نستدرك ما تعكسه من يقظة وقدرة قوات التحالف، كذلـك ما تصوره أمامنا من تلك الأبعاد الشيطانية لسلوك النظام الإيراني في المنطقة وتثبت أنه من الصعب أن يكون جزءا طبيعيا من العالم بل بات سببا رئيسا في تهديد أمنه واستقراره.// انتهى //07:44ت م0012