المدينة المنورة 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - اليوم, تضمنت رياح نشطة وتدن في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع.وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السابعة مساءً.// انتهى //08:51ت م0013