عام / "الأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الاثنين 1442/1/5 هـ الموافق 2020/08/24 م واس
المدينة المنورة 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - اليوم, تضمنت رياح نشطة وتدن في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع.
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السابعة مساءً.
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