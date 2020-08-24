القاهرة 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، مواصلة اللجان الفنية والقانونية بمصر والسودان وإثيوبيا أعمالها للتفاوض حول المسودة الأولية وسبل حل الخلافات حول قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة بحضور المراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الإفريقي.وعرجت على المباحثات الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، وتناولت عدد من الملفات الإقليمية منها الأزمة الليبية والقضية الفلسطينية والوضع في لبنان.وسلطت الضوء على اعتراض وتدمير قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.ورصدت الصحف الوضع في الأراضي العراقية، لافتةً الانتباه إلى انسحاب قوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من قاعدة التاجي العسكرية العراقية وتسليمها للجيش العراقي.وأشارت إلى استمرار التحذيرات من عدوى الموجة الثانية من فيروس كورونا، موضحةً أن عدد من الدول شهدت ارتفاعًا كبيرًا في عدد الإصابات والوفيات بالفيروس، وسط تأكيدات بأنه لا عودة للإغلاق مجددًا.وتطرقت صحف القاهرة إلى تحذير البنك الدولي من فقدان دول العالم أكثر من مليار وظيفة مع استمرار فيروس كورونا وعدم اليقين بشأن المدى الزمني للأزمة، ومطالبته بتحسين شبكات الأمان للعمالة غير الرسمية والعديد من الفئات الأكثر تأثرًا.// انتهى //09:31ت م0017