غزة 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسقصفت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم ، أرضًا زراعية وموقعا جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في غزة، أن طائرات حربية إسرئيلية قصفت بثلاثة صواريخ على الأقل أرضا شرق بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس ،فيما قصفت مدفعية الاحتلال بعدد من القذائف موقعا شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين في المكان.// انتهى //09:35ت م0018