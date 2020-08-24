نجران 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسنظم النادي الأدبي الثقافي بمنطقة نجران ممثلاً في أكاديمية التدريب أمس، محاضرة "عن بعد" بعنوان "إدارة الأولويات".وتناولت المحاضرة عدة محاور منها : التعرف على المهارات اللازمة في إدارة الأولويات لإنجاز العمل على الوجه الأمثل، وإدارة المهام الموكلة بكفاءة، وتقييم وترتيب الأولويات لتلبية المواعيد النهائية المهمة، إضافةً إلى مهارات قيادة المهام والتعاون مع الآخرين، وكيفية استخدام أساليب ومفاهيم إدارة المشروعات لتخطيط وجدولة الأعمال، واستخدام التواصل الإيجابي المثمر للتأكد من انجاز الأعمال في الوقت المحدد.// انتهى //10:10ت م0021