بيروت 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتعثر المساعي التي كان يقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري لتشكيل الحكومة الجديدة في ظل تمسك الفرقاء بشروطهم للمشاركة في التشكيلة الوزارية في حين استمر عدد المصابين بفيروس كورونا بالارتفاع على الرغم من الإجراءات التي تقوم بها الجهات المعنية للحد من تفشي الوباء في المناطق اللبنانية.وأخبرت عن إعلان التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي أمس مغادرته قاعدة التاجي في شمال العاصمة العراقية بغداد وتسليم منشآته للقوات العراقية.وأشارت صحف الإثنين إلى إعلان قوات التحالف أمس ، أنها اعترضت ودمرت طائرة مفخخة بدون طيار وصاروخ باليستي أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المدنيين والأعيان المدنية .وأوردت صحف بيروت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس المصادقة على استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا، لعلاج المصابين بالوباء الذي أدى إلى أكثر من 176 ألف وفاة في الولايات المتحدة.// انتهى //10:37ت م0022