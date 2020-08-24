نيودلهي 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسسجلت الهند 61 ألفا و468 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليتجاوز إجمالي المصابين في البلاد الثلاثة ملايين و44 ألف شخص.وأعلنت وزارة الصحة الهندية في بيان لها اليوم ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 57 ألفا و542 حالة، وذلك عقب تسجيل 836 حالة وفاة جديدة، فيما ارتفعت حالات التعافي بين مرضى كوفيد-19 إلى 2 مليون و280 ألفا و566 شخصا، مما دفع معدل التعافي في البلاد إلى ما يقرب من 75 %.// انتهى //10:40ت م0023