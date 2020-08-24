الجبيل 05 محرم1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسزار وفد من السفارة الهندية في الرياض بقيادة مستشار رعاية الجالية دي بي بهاتي أمس، مكتب العمل بمحافظة الجبيل، حيث كان في استقبالهم مدير المكتب مطلق القحطاني .وجرى خلال الزيارة بحث سبل التعاون في كل ما يتعلق بشؤون الجالية الهندية بالمحافظة، حيث استمع الوفد إلى شرح مفصل عن التطورات الإيجابية التي تحرص عليها وزارة الموارد البشرية لضمان حقوق الوافدين بالمملكة من جميع الجنسيات.وفي ختام الزيارة شكر وفد السفارة الهندية الجهود التي تبدلها الوزارة والتي من شأنها تحسين بيئة العمل والتي تعكس رؤية وتوجهات الحكومة الرشيدة – حفظها الله - وجهودها في التطوير.// انتهى //10:40ت م0024