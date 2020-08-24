حفرالباطن 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واساستقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن في مقر المحافظة أمس، مدير إدارة فرع خدمات المياه المهندس محمد الشمري بالمحافظة، بمناسبة تكليفه.وبحث سموه خلال الاستقبال، عدداً من الموضوعات والخدمات التي يقدمها فرع المياه، مؤكداً على أهمية متابعة تنفيذ المشروعات وفق الخطط والبرامج المعدة لها.من جانبه أعرب المهندس الشمري عن شكره وتقديره لسمو محافظ حفر الباطن، على ما يحظى به فرع خدمات المياه من متابعة للمهام والأعمال المناطة بهم، راجيًا العون والتوفيق من الله تعالى له ولمنسوبي الفرع.// انتهى//10:52ت م0025