طولكرم 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، خمسة فلسطينيين من محافظة طولكرم، بينهم أسرى محررين.وذكرت مصادر فلسطينية في طولكرم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الأسير المحرر عبد الله ياسين عبد الله فقهاء من بلدة كفر اللبد، والأسير المحرر أحمد عبد الله شهاب من بلدة عنبتا شرق طولكرم، ومنتصر أحمد داوود طعمة من بلدة قفين شمال طولكرم، والأسير المحرر يوسف مهنا وعلي أبو صالح من ضاحية شويكة شمال المدينة، بعد أن داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.// انتهى //10:57ت م0027