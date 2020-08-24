رام الله 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم ، تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل خمسة وفيات و326 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و740 حالة تعافي جديدة.ونشرت صحف هذا اليوم إعلان وزارة الخارجية الفلسطينية ، عن تسجيل حالة وفاة، وإصابة 75 آخرين بفيروس كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالفيروس إلى 230 وفاة ، وعدد الإصابات إلى 5077 إصابة، بينما ارتفعت حالات التعافي الى 1851 حالة.ورصدت اقتحام عشرات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وأخبرت صحف فلسطين دوليًا ما أفادت به مصادر مطلعة بأن القوات الأمريكية ستسلم قاعدة التاجي شمالي بغداد ، إلى القوات العراقية.// انتهى //10:58ت م0028