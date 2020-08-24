الخرطوم 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تأكيد القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أن القوات المسلحة سوف تظل يداً واحدة مع الشعب السوداني.ونقلت الصحف عن الجيش الوطني الليبي عن تحشيد عسكري ونقل معدات لاستهداف القوات المسلحة الليبية في مدينة سرت من قبل حكومة الوفاق.ولفتت الانتباه إلى تكبد ميليشيات الحوثي الإرهابية خسائر بشرية ومادية كبيرة في غارات جوية نوعية للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن استهدفت مواقع ومخابئ أسلحة، وتعزيزات للميليشيات في محافظات الجوف ومأرب وصنعاء.وعرجت على دعوة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، السلطات اللبنانية إلى ضبط مخابئ السلاح غير الشرعية المنتشرة في مدن وقرى لبنان في إشارة منه لميليشيات - حزب الله- الإرهابية.ونشرت صحف الإثنين إعلان قيادة العمليات المشتركة في العراق، أمس، تسلم الموقع رقم 8 في معسكر – التاجي- من قوات التحالف الدولي.// انتهى //11:04ت م0029