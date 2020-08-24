نجران 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسدعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، طلاب وطالبات المدارس في المرحلتين المتوسطة والثانوية للتسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع العملي "إبداع 2021م"، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بالشراكة مع وزارة التعليم .وأوضحت الإدارة أن التسجيل مُتاح من خلال موقع المسابقة http://mawhiba.sa/ibdaa، واشترطت أن يكون للطالب والطالبة مشروع علمي يقدم بشكل فردي، وأن تكون المشاركة ضمن مجالات "إبداع"، مبينةً أن التسجيل متاحاً حتى تاريخ 10 من شهر صفر القادم .// انتهى //12:04ت م0049