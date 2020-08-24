تونس 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، حالة الترقب التي تعيشها البلاد في انتظار الإعلان عن التركيبة الجديدة للحكومة، مع اقتراب انتهاء موعد الآجال الدستورية.وركزت في شأن محلي آخر على الوضع الوبائي الذي تعيشه البلاد، مع تسجيل ارتفاع يومي من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وسط تأكيد وزارة الصحة على ضرورة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الواقية.وكتبت صحف الإثنين عن اقتحام عشرات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وأوردت الصحف نبأ انسحاب قوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من قاعدة التاجي العسكرية العراقية وتسليمها للجيش العراقي.وأشارت صحف تونس إلى أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم بفيروس كورونا تجاوز 23.2 مليون نسمة.// انتهى //12:07ت م0050