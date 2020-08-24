بيروت 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسواصل الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية خارقا قرار مجلس الأمن رقم1701.وأفادت مصادر أمنية اليوم أن طائرة استطلاع إسرائيلية انتهكت الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا، ونفذت طلعات استكشافية فوق منطقة حاصبيا والعرقوب في الجنوب اللبناني وصولاً حتى المنحدرات الغربية لجبل الشيخ ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.// انتهى //12:13ت م0053