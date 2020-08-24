إسلام آباد 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم عزم الحكومة على سن تشريعات جديدة عبر البرلمان الوطني في باكستان تهدف إلى القضاء على الفساد.واهتمت برفض باكستان بشدة ما وصفتها بالدعاية السلبية ضد علاقاتها مع الصين وضد مشروع الممر الاقتصادي المشترك مع الصين.وأشارت إلى مخاوف سلطات الصحة من عودة انتشار فيروس كورونا مجدداً في باكستان لعدم التزام الشعب بالإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة.وتابعت تطورات الأمطار الموسمية الغزيرة والسيول والخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها في أنحاء مختلفة من باكستان.وأخبرت عن قرار هيئة الطيران المدني الباكستانية تخفيف احتياطات التباعد الاجتماعي عن الركاب القادمين من الخارج إلى باكستان.أفغانياً أخبرت عن مقتل سبعة مدنيين جراء انفجار لغم بإقليم غزني، وإعلان وزارة الدفاع الأفغانية إلقاء القبض على قائد وحدة بحركة طالبان خلال عملية مشتركة في العاصمة كابل.// انتهى //12:16ت م0055