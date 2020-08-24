سياسي / بدء جولة جديدة من محادثات صياغة الدستور السوري في جنيف
الاثنين 1442/1/5 هـ الموافق 2020/08/24 م واس
جنيف 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس
بدأت اليوم في جنيف جولة ثالثة من محادثات صياغة الدستور السوري تحت رعاية الأمم المتحدة ، وتستمر لمدة ٥ أيام .
ويشارك في المحادثات اللجنة المصغرة التي تضم ١٥ شخصية ممثلين للمعارضة ( هيئة المفاوضات ) و١٥ ممثلين للنظام و ١٥ من المجتمع المدني ( الثلث الأوسط ) .
وقد بدأت المحادثات باجتماع المبعوث الدولي للأزمة في سوريا جير بيدرسون برؤساء الوفود الثلاثة .
وكان بيدرسون قد حث جميع الأطراف عشية الاجتماع على الانخراط في المفاوضات بجدية ، مشيراً إلى أن نجاح هذه الجولة يعتمد على إحراز تقدم في سلسلة من القضايا الشائكة ، كوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين.
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12:45ت م
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