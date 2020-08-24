جنيف 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسبدأت اليوم في جنيف جولة ثالثة من محادثات صياغة الدستور السوري تحت رعاية الأمم المتحدة ، وتستمر لمدة ٥ أيام .ويشارك في المحادثات اللجنة المصغرة التي تضم ١٥ شخصية ممثلين للمعارضة ( هيئة المفاوضات ) و١٥ ممثلين للنظام و ١٥ من المجتمع المدني ( الثلث الأوسط ) .وقد بدأت المحادثات باجتماع المبعوث الدولي للأزمة في سوريا جير بيدرسون برؤساء الوفود الثلاثة .وكان بيدرسون قد حث جميع الأطراف عشية الاجتماع على الانخراط في المفاوضات بجدية ، مشيراً إلى أن نجاح هذه الجولة يعتمد على إحراز تقدم في سلسلة من القضايا الشائكة ، كوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين.// انتهى //12:45ت م0059