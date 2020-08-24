الرباط 05 محرم 1442 ه موافق 24 اغسطس 2020 م واسواصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم اهتمامها بدعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابه الأخير بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، إلى التعبئة واليقظة والانخراط في المجهود الوطني للتصدي لوباء كورونا، مبرزة تحذيراته من إعادة الحجر الصحي وتشديده، إذا استمرت أعداد الإصابات بالوباء في الارتفاع.وأوردت الصحف ترحيب الأمم المتحدة بتعيين الدبلوماسي المغربي محمد أوجار، رئيسا لبعثة تقصي الحقائق حول ليبيا، ودعوتها للسلطات الليبية المختصة إلى التعاون بشكل كامل مع فريق المحققين.واهتمت بإعلان رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج ورئيس البرلمان المنتخب عقيلة صالح عن وقف فوري للمعارك، والدعوة إلى تنظيم انتخابات.وتابعت الصحف اهتمامها بتطورات الأحداث في لبنان، مع استمرار التحقيقات في ملابسات انفجار مرفأ بيروت.كما واصلت الصحف اهتمامها بالوضع في مالي بعد الانقلاب العسكري على نظام الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، لافتة إلى الوساطات التي تقودها عدد من دول غرب أفريقيا لتخفيف التوتر والوصول إلى حل سلمي للأزمة.// انتهى //12:51ت م0061