نجران 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسبدأت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران استعداداتها لانتخابات مجلس إدارتها الجديد في دورتها العاشرة، التي ستنطلق يومي الأربعاء والخميس القادمين.وأوضح أمين عام غرفة نجران محمد حسين قحيفه، أن الغرفة بدأت بالترتيب لعقد انتخابات مجلس الإدارة الجديد الذي سيستمر لمدة أربع سنوات خلال الفترة من 1442 – 1446هـ، بإشراف مباشر من لجنة الإشراف على الانتخابات من وزارة التجارة ومجلس الغرف السعودية، مشيراً إلى أن الغرفة قامت بنشر التعليمات والاشتراطات لكل من يرغب في انتخاب أحد المرشحين، من خلال قنواتها الرسمية، مبيناً أن التصويت سيكون من خلال الموقع المخصص من وزارة التجارة لانتخابات الغرف السعودية.// انتهى //14:19ت م0089