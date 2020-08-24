الرياض 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسقدم مركز اتصال الاستشارات النفسية وتطبيق قريبون التابعين للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية أكثر من 20.130 استشارة نفسية خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الحالي 2020م.ويستقبل مركز اتصال الاستشارات النفسية طلبات الاستشارات النفسية بجميع أنواعها على مدار 12 ساعة يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة مساءً على مدار أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، من خلال الرقم920033360 ومن جميع مناطق المملكة ولجميع فئات المجتمع، فيما يستقبل جميع الاستشارات وبأي وقت من خلال تطبيق قريبون سواءً نصّية أو صوتية، حيث يقوم بتقديم الاستشارات النفسية فريق من المختصين النفسيين الذين جرى تدريبهم على التعامل مع الاستشارات النفسية، بالإضافة إلى ذوي الخبرة في مجال الصحة النفسية وبسرية تامة.وأوضح المركز أن الاستشارات التي جرى استقبالها خلال الفترة الماضية تتعلق بعدة اضطرابات نفسية منها: الخوف، والقلق، والتوتر، والاكتئاب، بالإضافة إلى المشكلات النفسية الأخرى، ساعيًا من خلال هذه الخطوة إلى تسهيل الحصول على الاستشارات النفسية وتخفيف آثارها على المجتمع لاسيما المتعلقة بفيروس كورونا مثل القلق العام، والتوتر، والاكتئاب، وغيرها من الاضطرابات النفسية الأخرى.// انتهى //14:20ت م0090