عرعر 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة المهندس عافت بن حمدان الشراري ، الذي أطلع سموه على أهم مشروعات وخدمات المياه بالمنطقة .واستمع سموه إلى شرح عن الخدمات التي تقدمها إدارة المياه في المنطقة في مجال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وإيصالها لمنازل المواطنين، وكذلك شرح عن المشروعات الجاري تنفيذها وما وصلت إليه من نسبة الإنجاز، وعن المشروعات المستقبلية التي سيتم تنفيذها مستقبلاً.وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية متابعة المشروعات وخدمة المواطن والعمل على توفير كل ما يحتاجه أهالي منطقة الحدود الشمالية من إدارة خدمات المياه وإكمال مشروعات البنى التحتية وشبكات ومحطات المياه .ونوه سموه بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - من إمكانيات غير محدودة لدعم هذا القطاع الحيوي والمهم.فيما أعرب المهندس الشراري عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه ومتابعته للمشروعات الخدمية في مجال مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي والسدود .// انتهى //14:34ت م0092