الجبيل 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسبدأت وكالة شؤون الطلاب بقطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل، أمس إنهاء إجراءات قبول 4 آلاف طالب وطالبة مستجدين للعام الدراسي ١٤٤٢هـ، وذلك في المعاهد والكليات التابعة للهيئة الملكية بالجبيل.وأوضح وكيل شؤون الطلاب بكليات ومعاهد قطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور إبراهيم بن حنش الزهراني، إن عملية إنهاء إجراءات قبول الطلبة تستمر لمدة خمسة أيام، مشيراً إلى أنه تم توزيع المقبولين بشكل احترازي يحقق مبدأ التباعد الجسدي في كل من معهد اللغة الإنجليزية ومعهد الجبيل التقني وكلية الجبيل الجامعية.//انتهى//14:34ت م0093