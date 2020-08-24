أبها 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسقدمت كلية علوم الحاسب الآلي بجامعة الملك خالد ١١ برنامجًا تدريبيًا ومبادرة تقنية ضمن مشروع "مبادرون"، الذي أطلقته الجامعة خلال صيف ١٤٤١هـ، وذلك بهدف تدريب الطلاب والطالبات من مختلف المراحل التعليمية على المهارات التقنية الحديثة، شملت برامج ومعسكرات تدريبية ولقاءات وندوات تقنية لجميع فئات المجتمع.وتأتي برامج ومبادرات الكلية في مشروع "مبادرون" تحقيقًا لأحد أهم عناصر رؤية الكلية والجامعة في خدمة المجتمع، ودعم رؤية المملكة ٢٠٣٠ للتحول الرقمي ونشر المعرفة التقنية، إضافة إلى تحقيق سعي الكلية في استمرارية تقديم المبادرات النوعية التي تنمي وتطور الجانب المعرفي التقني لكافة أفراد المجتمع.وأوضح عميد كلية علوم الحاسب الآلي الدكتور علي آل قروي أن عدد المستفيدين والمستفيدات من برامج ومبادرات ومعسكرات الكلية بلغ أكثر من ١٩ ألف مستفيد ومستفيدة، لافتًا إلى تنوع المشاركين والمشاركات فيها من مختلف الفئات العمرية والدرجات العلمية، وكذلك من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.وأكد آل قروي أن الكلية عملت على إعداد معسكرات تدريبية مكثفة تركز بشكل كامل على الجانب العملي بنسبة أكثر من ٧٠٪ ، تمثلت في معسكر رمضان البرمجي في لغة (Python) للمستوى المبتدئ، بهدف تعلم أساسيات لغة البرمجة (Python)، والتدريب كذلك على كتابة برمجيات بسيطة، إضافة إلى معسكر الصيف البرمجي في لغة ((Pythonالمستوى الثاني بهدف تدريب الطلاب على كتابة البرمجيات المتقدمة، وحل المشكلات باستخدام الخوارزميات وهياكل البيانات، والتدريب على مفهوم البرمجة كائنية التوجه، إلى جانب معسكر علم البيانات باستخدام Rلمدة ٦٠ ساعة تدريبية، والذي سعى إلى تدريب المستفيدين على المبادئ والمفاهيم الأساسية في مجال علم البيانات، وتدريبهم أيضًا على تحليل البيانات واستقرائها واكتشاف أنماطها باستخدام خوارزميات تعلم الآلة، وكذلك معسكر الأمن السيبراني الذي أقيم بواقع ٣٦ ساعة تدريبية، تهدف إلى التدريب على اكتشاف أهم الثغرات الأمنية في تطبيقات الويب، ومعرفة أهم الأوامر في لينكس وويندوز والتحكم بالأنظمة والملفات، واستخدام أدوات فحص الشبكات والاختراق الأخلاقي.وتضمنت البرامج التي نفذتها الكلية ضمن "مبادرون" ورشة عمل بعنوان "مقدمة إلى مايكروسوفت آجر"، وعددًا من الندوات التقنية والتي تناولت حلول هواوي التقنية في التعليم، والبيانات النفط الجديد، ومقدمة إلى خدمات أوراكل السحابية، وأثر التعلم العميق على حياتنا وكيفية المواكبة، إضافة إلى لقاءين تقنيين تناولا عناوين نظرة تقنية على المستقبل، وتجارب في علم البرمجة.يذكر أن جميع البرامج التدريبية حظيت بتقديم نخبة من أساتذة الكلية المتخصصين في تلك المجالات، وخبراء تقنيين من خارج الجامعة، إضافة إلى تعاون طلاب وطالبات كلية علوم الحاسب الآلي في تنظيم وتنفيذ تلك البرامج والمبادرات.// انتهى //14:35ت م0094