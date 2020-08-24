الرياض 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واستختتم غداً منافسات الجولة 27 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة 4 لقاءات.يستضيف الهلال على ملعبه جامعة الملك سعود الفيصلي في تمام السابعة مساءً، في لقاء مهم لكلا الفريقين، حيث يسعى الهلال لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام الأهلي والمحافظة على الفارق النقطي بينه وبين مطارده النصر، في المقابل يدخل الفيصلي وعينه على نقاط المباراة للحصول على مقعد مؤهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا.ويحل الأهلي ضيفاً ثقيلاً على ضمك على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها، ويدخل ضمك صاحب المركز الـ 15 بـ 25 نقطة المباراة من أجل خطف نقاط المباراة ومحاولة الابتعاد عن مراكز الهبوط، في المقابل يسعى النادي الأهلي لمواصلة الانتصارات وتثبيت موقعه في جدول الترتيب للتأهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.ويستعد الوحدة بقيادة عيسى المحياني مدرب الفريق المؤقت لمواجهة التعاون وعينه على النقاط الثلاث من أجل مزاحمة الأهلي على المركز الثالث، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ويتطلع الوحدة لتحقيق انتصاره الثاني بعد فترة التوقف، فيما يأمل التعاون الخروج بنتيجة إيجابية بعد خسارته في أربع مواجهات متتالية، ويغيب عن التعاون كل من البرازيلي نيلدون والمدافع حسن كادش بداعي الإصابة.وفي آخر مواجهات الجولة، يلتقي النصر مع العدالة على أستاد الملك فهد الدولي بالرياض، آمال النصر ارتفعت نسبياً بعد تعثر الهلال في الجولة الماضية ويدخل اللقاء من أجل تحقيق الفوز ومواصلة مطاردة الهلال في الصدارة، فيما الأوضاع ازدادت صعوبة في العدالة بعد تعثره في الجولة الماضية وتجمد رصيده عند النقطة 20 متذيلاً ترتيب الدوري، ويسعى لتحقيق مفاجأة في هذه الجولة وخطف نقاط المباراة من أمام النصر.// انتهى //14:37ت م0095