الرياض 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واستنظم اللجنة الأولمبية العربية السعودية ممثلة بلجنة ‏اللاعبين منتدى اللاعبين الدولي الأول من نوعه بالمملكة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة ‏وذلك يومي السبت والأحد ‏المقبلين بقاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن ‏فهد الأولمبي بالرياض. ‏وسيستضيف المنتدى في اليوم الأول الذي ينطلق عند الثانية ظهراً رئيس لجنة المرأة ‏بالمجلس الأولمبي الآسيوي وعضو لجنة المرأة باللجنة الأولمبية الدولية الشيخة ‏حياة بن عبدالعزيز آل خليفة، ورئيس لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية وزير ‏الشباب والرياضة والفنون في زيمبابوي كيرستي كوفينتري، وعضو مجلس إدارة لجنة ‏اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية وصاحب أول ميدالية أولمبية سعودية العداء هادي ‏صوعان، ومدرب المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم سعد الشهري، ورئيس الاتحاد ‏السعودي للطب الرياضي الدكتور قاسم المعيدي، وأخصائي التغذية الرياضية باللجنة ‏الأولمبية العربية السعودية عبدالعزيز النفيسة، ولاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو أبرار ‏بخاري، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية أضواء العريفي، ‏والحاصلة على برونزية الفروسية لقفز الحواجز في أولمبياد الشباب سنغافورة 2010م الفارسة ‏دلما ملحس، وعضو لجنة اللاعبين في الأنوكا كادي كانوتيه.‏وفي اليوم الثاني سيتحدث كل من قائد المنتخب السعودي لكرة القدم سابقاً الكابتن ماجد ‏عبدالله، وحارس المنتخب السعودي لكرة القدم سابقاً الدكتور تركي العواد، وعميد ‏اللاعبين السعوديين لكرة الماء ناصر الدغيثر، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي ‏للفروسية سابقاً أروى مطبقاني، ومدرب المنتخب السعودي للكاراتيه علي الزهراني، ‏ومدير التضامن الأولمبي باللجنة الأولمبية الدولية أوليفير نيامكي، ورئيس اللجنة السعودية ‏للرقابة على المنشطات الدكتور محمد صالح القنباز، والمستشار الإقليمي السابق لليونسكو ‏مارسيلين دالي، والمستشار في التدريب والتطوير الدكتور محمد السليمان، ولاعب ‏المنتخب السعودي للتجديف حسين علي رضا.‏وسيتناول المنتدى كل مايمس حياة الرياضي أثناء وبعد الممارسة، إضافة إلى مواضيع ‏في التغذية، والمنشطات، والمرأة في الرياضة، ودور الأسرة في حياة الرياضي، ‏واللاعبون بعد الإعتزال وغيرها. ‏ويهدف المنتدى إلى تفعيل دور لجنة اللاعبين إعلامياً بما يخدم تطلعات الرياضيين، وفتح ‏أطر جديدة للتواصل مابين اللاعبين السعوديين والدوليين، والتعريف بهم محلياً ودولياً، ‏وخلق منصة لمناقشة كافة المواضيع التي تهم الرياضي السعودي.‏وستقوم اللجنة الأولمبية العربية السعودية ببث المنتدى عبر حسابها على تويتر ‏‏(‏saudiolympic‏) والإنستجرام (‏saudiolympicsa‏).‏// انتهى //14:38ت م0096