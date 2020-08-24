الدمام 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخبر "هداية"، يوم غد ، محاضرة بعنوان: "شهر الله المحرم فضائل وأحكام"، يلقيها الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن اليابس، بعد صلاة العشاء في جامع أبي بكر الصديق بحي الثقبة.ويأتي تنظيم هذه المحاضرة في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مجال الدعوة إلى الله، وتوعية الناس وتبصيرهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم.// انتهى //14:43ت م0098