جدة 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، في مقر الإمارة بجدة ، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي ، يرافقه مساعد شرطة المنطقة ، ومديرا شرطة الطائف وجدة المعينان حديثاً.وهنأ الأمير بدر بن سلطان مساعد مدير شرطة المنطقة اللواء علي العطوي ومدير شرطة محافظة الطائف العميد عثمان اليوسف والعميد سليمان الطويرب مدير شرطة محافظة جدة بمناسبة تعيينهم ، سائلاً الله لهم التوفيق في مهام عملهم.من جهتهم ، عبر اللواء العطوي والعميد اليوسف والعميد الطويرب ، عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، سائلين الله أن يكونوا عند حسن الظن .// انتهى //14:46ت م0099