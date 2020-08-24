الرياض 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، أمين عام جمعية البر الأهلية بالرياض الدكتور ثامر بن ناصر بن غشيان وأعضاء الجمعية.وقدم الدكتور الغشيان عرضاً لمشاريع وإنجازات الجمعية خلال الفترة الماضية ، ومن بينها مشروع "غذاؤنا واحد" الذي تم من خلاله توزيع سلال الغذاء على الأسر المتضررة من جائحة كورونا بقيمة تجاوزت 4 ملايين ريال ، ومشروع "تفطير الصائمين" خلال شهر رمضان المبارك ، حيث تم توزيع أكثر من 198 ألف وجبة إفطار للصائمين في منطقة الرياض ، وكذلك مشروع "الأضاحي" في عيد الأضحى المبارك ، الذي قامت من خلاله الجمعية بتوزيع أكثر من 7400 أضحية على الأسر المحتاجة المسجلة لديها، مؤكدا أن هذه الجهود تأتي في ظل رعاية كريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ودعم وتوجيه مستمر من سمو أمير منطقة الرياض , ورئيس مجلس إدارة الجمعية.وثمن سمو أمير منطقة الرياض دور مجلس الجمعيات الأهلية متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح .// انتهى //14:50ت م0100