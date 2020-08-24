الباحة 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسأنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة ترحيل المقررات الدراسية من مستودعات الإدارة التي وصلت من الوزارة إلى المدارس، ليتم توزيعها وفق الخطة العامة للإدارة للاستعداد للفصل الدراسي الأول لهذا العام وضمان وصول المقررات إلى جميع المدارس واستلامها من أكثر من 55 ألف طالب وطالبة.ونوه المدير العام للتعليم بالباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني بأهمية الحفاظ على الكتاب المدرسي واحترامه كواجب أخلاقي وسلوك حضاري والمحافظة عليه من الامتهان لما يحويه من آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة, داعياً جميع قائدي وقائدات المدارس إلى مطابقة كمية المقررات الدراسية المستلمة مع بيانات الطلاب والطالبات المدخلة في نظام نور للتأكد من مطابقتها للاحتياج الفعلي والرفع بالعجز (إن وجد) عاجلاً للإدارة حتى يتم استيفاؤه مبكراً قبل انطلاق الفصل الدراسي.وفي ذات السياق شرعت مدارس المنطقة بتوزيع المقررات الدراسية على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وفق الإجراءات الاحترازية المبلغة وتتماشى مع الإطار الزمني المنظم لزيارة المدارس لاستلامها ، بما تكفل "بعون الله" سلامة الطلاب والطالبات وذويهم ، وحثت الإدارة جميع أولياء الأمور إلى استلام المقررات الدراسية حتى يتمكنوا من تهيئة الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات منذ مطلع اليوم الدراسي بما يبعث فيهم روح الجدية والانضباط واستثمار اليوم الدراسي الأول ويرفع من كفاءة العملية التعليمية.// انتهى //14:51ت م0101