عام / سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماعاً لمناقشة آخر مستجدات أعمال التوسعة السعودية الثالثة
الاثنين 1442/1/5 هـ الموافق 2020/08/24 م واس
جدة 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس
رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، في مقر الإمارة بجدة ، اجتماعاً بحضور ممثلي الجهات ذات العلاقة لمناقشة آخر مستجدات أعمال التوسعة السعودية الثالثة والعناصر المرتبطة بها.
وتخلل الاجتماع استعراض للأعمال المنجرة والجاري تنفيذها في توسعة الحرم المكي الشريف وتشمل مبنى التوسعة ، والجسور الشمالية، والساحات الشمالية، وكبري العمرة، ومبنى الخدمات، ومجمع الخدمات المركزية، وأنفاق المشاة، ونفق الخدمات، واستكمال توسعة المطاف ومشروع الطريق الدائري الأول.
كما استعرض الأمير بدر بن سلطان ، مكونات التوسعة السعودية الثالثة ، التي تهدف إلى زيادة الطاقه الاستيعابية للمسجد الحرام إلى مليون و 700 ألف مصلٍ و 107 آلاف طائف في الساعة ، وكذلك تسهيل حركة المرور عن طريق استكمال الطريق الدائري الأول.
واطّلع سموه على ماتم إنجازه في التوسعة ومنها تلبيس جميع الأقواس المتبقية بصحن المطاف والأنظمة المعلقة في الأسقف ، كما تمت مناقشة طرق تسريع وتيرة الأعمال مع ضرورة التقيد بإجراءات السلامة ومعايير الجودة.
// انتهى //
14:54ت م
0103