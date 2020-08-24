جدة 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، في مقر الإمارة بجدة ، اجتماعاً بحضور ممثلي الجهات ذات العلاقة لمناقشة آخر مستجدات أعمال التوسعة السعودية الثالثة والعناصر المرتبطة بها.وتخلل الاجتماع استعراض للأعمال المنجرة والجاري تنفيذها في توسعة الحرم المكي الشريف وتشمل مبنى التوسعة ، والجسور الشمالية، والساحات الشمالية، وكبري العمرة، ومبنى الخدمات، ومجمع الخدمات المركزية، وأنفاق المشاة، ونفق الخدمات، واستكمال توسعة المطاف ومشروع الطريق الدائري الأول.كما استعرض الأمير بدر بن سلطان ، مكونات التوسعة السعودية الثالثة ، التي تهدف إلى زيادة الطاقه الاستيعابية للمسجد الحرام إلى مليون و 700 ألف مصلٍ و 107 آلاف طائف في الساعة ، وكذلك تسهيل حركة المرور عن طريق استكمال الطريق الدائري الأول.واطّلع سموه على ماتم إنجازه في التوسعة ومنها تلبيس جميع الأقواس المتبقية بصحن المطاف والأنظمة المعلقة في الأسقف ، كما تمت مناقشة طرق تسريع وتيرة الأعمال مع ضرورة التقيد بإجراءات السلامة ومعايير الجودة.// انتهى //14:54ت م0103