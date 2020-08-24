المنامة 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,365.54 نقطة بارتفاع قدره 10.55 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 622.17 نقطة بارتفاع قدره 1.66 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة ستة ملايين و410 آلاف و21 سهماً بقيمة إجمالية قدرها مليون وستة آلاف و390 ديناراً بحرينياً نفذت من خلال 93 صفقة.// انتهى //16:11ت م0137