الرياض 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسصدر العدد الجديد من مجلة ترحال الذي يقدم إطلالات على المعالم السياحية في المملكة.وتأتي موضوعات مجلة ترحال حاملة بصمات مجموعة كبيرة من الفوتوغرافيين السعوديين الذين ينقلون بشغف تفاصيل من مختلف الوجهات السياحية في المملكة.وزارت المجلة في هذا العدد عدداً من الوجهات السياحية ونقلت صوراً للطبيعة الخلابة في وادي البرداني في بارق جنوب المملكة، وانتقلت صوب المنطقة الشرقية, حيث رصدت عدسات الكاميرا مدينة الخبر من زاوية أخرى.وتضمن العدد قصصاً مصورة إضافية من ميناء العقير والطائف والمندق وأبها وخميس مشيط والعلا وتبوك.وتمثل هذه البانوراما جزءًا من وجهات السياحة المميزة في المملكة.// انتهى //16:18ت م0139