الرياض 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسوقعت الهيئة العامة للترفيه اليوم مذكرة تفاهم مع بنك ساب، بهدف توفير حلول تمويلية متنوعة للقطاع الخاص العامل في قطاع الترفيه وبما يسهم في مسيرة نمو واستدامة القطاع ودعم جميع الشركات العاملة فيه لا سيما في التعامل مع التحديات الاقتصادية.وتأتي هذه المذكرة امتداداً لمبادرة الخدمات التمويلية التي أطلقتها مؤخراً، بتوجيه من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.ووفقاً لمذكرة التفاهم سيقدم بنك "ساب" حزمة من الخدمات التمويلية للشركات العاملة في قطاع الترفيه من أبرزها خدمة نقاط البيع، وتمويل الرواتب، وتمويل بطاقات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى خدمات فتح الحسابات البنكية إلكترونياً.ويعد هذا التوقيع الثالث في سلسلة الخدمات التمويلية، إذ سبق وأن وقعت الهيئة اتفاقية للخدمات التمويلية أيضاً مع بنك الجزيرة وأخرى مع مصرف الراجحي، تقدم حلولاً تمويلية متنوعة بغرض دعم الشركات العاملة في قطاع الترفيه الذي يعد من أبرز القطاعات الصاعدة والواعدة في الاقتصاد السعودي وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //16:25ت م0147