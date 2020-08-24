عرعر 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية هاتفيًا، تعازيه ومواساته لذوي الشيخ شفق بن ذعار الضوي عضو المجلس المحلي السابق رحمه الله.ودعا سموه خلال اتصاله اليوم بابن المتوفى حمد بن شفق الضوي, الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.فيما أعرب أبناء الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على عزائه ومواساته، سائلين الله أن يجزي سموه خير الجزاء.// انتهى //17:16ت م0162