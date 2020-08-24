القاهرة ‪05‬ محرم 1442هـ الموافق‪24‬ أغسطس 2020 واس ‪ ‬واصلت مؤشرات البورصة المصرية تعزيز مكاسبها لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9ر1 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 629 مليار جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1ر2 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين، وصفقات نقل ملكية.وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة (إيجي إكس 30) بنسبة 37ر0% ليبلغ مستوى 76ر11433 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 78ر0% لينهي التعاملات عند مستوى 97ر1753 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي زاد بنحو 7ر0 % ليبلغ مستوى21ر2657 نقطة.وفي ختام التعاملات سجلت أسعار أسهم 80 شركة ارتفاعًا، فيما تراجعت أسعار أسهم 73 شركة وحافظت 30 شركة على أسعار إغلاقها السابقة.// انتهى //17:29ت م0168