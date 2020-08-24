السيح 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسأعلنت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالخرج عن بدء استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بدبلوم الأمن والسلامة الذي ينفذه معهد البحوث والخدمات الاستشارية بالتعاون مع كلية المجتمع في مقر الجامعة بمدينة السيح ، وذلك عبر الرابط : http://ssmd.psau.edu.saويهدف دبلوم الأمن والسلامة إلى التعرف على مجموعة الإجراءات التي تؤدي لتوفير الحماية المهنية للعاملين بالمنشأة والحد من خطر الإصابة ، والتعرف على متطلبات التوافق مع المعايير الدولية للأمن والسلامة العامة وتحديد المخاطر في بيئة العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب عليها ، والإلمام بمعايير السلامة الدولية وتطبيقها حسب طبيعة المنشأة ومعرفة طرق تقييم وتجنب المخاطر.// انتهى //17:57ت م0169