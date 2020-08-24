بيروت 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.31%، أي ما يعادل (٢) نقطتين، ليغلق عند مستوى 595.72 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 آلاف و715 سهماً، بقيمة 52 ألفاً و18 دولاراً، نفّذت خلال 9 صفقات.كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و186 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و205 آلاف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:05ت م0170