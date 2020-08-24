اقتصادي / بورصة بيروت تختتم أسبوعها على تراجع
الاثنين 1442/1/5 هـ الموافق 2020/08/24 م واس
بيروت 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.31%، أي ما يعادل (٢) نقطتين، ليغلق عند مستوى 595.72 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 آلاف و715 سهماً، بقيمة 52 ألفاً و18 دولاراً، نفّذت خلال 9 صفقات.
كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و186 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و205 آلاف دولار لجلسة التداول السابقة.
// انتهى //
18:05ت م
0170