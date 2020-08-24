عمّان 05 محرم 1442هـ الموافق 24 اغسطس 2020م واسوقّعت الحكومة الأردنية اليوم مع البنك الدولي، اتفاقية منحة بقيمة 8.8 ملايين دولار لدعم البلديات الأردنية المتأثرة بتدفق اللاجئين السوريين، من أجل تعزيز الخدمات وتوفير فرص العمل للأردنيين والسوريين.وتهدف المنحة بحسب بيان صحفي لوزارة التخطيط الأردنية، إلى معالجة التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا المستجد على الخدمات البلدية بالأردن.// انتهى//18:07ت م0174