ثقافي / فضل عاشوراء".. محاضرة بتبوك غداً
الاثنين 1442/1/5 هـ الموافق 2020/08/24 م واس
تبوك 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس
تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمنطقة تبوك بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد غداً, محاضرة توعوية تحت عنوان "يوم عاشوراء وفضل صيامه " عقب صلاة العشاء وذلك بجامع الأمير سلطان بن عبدالعزيز بحي الخالدية في مدينة تبوك .
وتأتي هذه المحاضرة التي يقدمها غرم الله المالكي ضمن برامج ومناشط الجمعية لتبصير الناس وحثهم على الاستفادة من مواسم الخيرات.
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18:15ت م
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