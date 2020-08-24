تبوك 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واستنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمنطقة تبوك بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد غداً, محاضرة توعوية تحت عنوان "يوم عاشوراء وفضل صيامه " عقب صلاة العشاء وذلك بجامع الأمير سلطان بن عبدالعزيز بحي الخالدية في مدينة تبوك .وتأتي هذه المحاضرة التي يقدمها غرم الله المالكي ضمن برامج ومناشط الجمعية لتبصير الناس وحثهم على الاستفادة من مواسم الخيرات.// انتهى //18:15ت م0176