القاهرة 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسعقدت لجنة التنفيذ والمتابعة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي اليوم اجتماعها ال 49 افتراضيا، برئاسة مستشار وزير الاقتصاد بدولة الإمارات محمد صالح شلواح، ومشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.وشارك في الاجتماع وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية الدولية حسين بن شويش الشويش.وأكد شلواح في كلمته عقب انتخابه رئيسا للجنة على أهمية دور اللجنة في متابعة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومالها من أهمية في استمرار التواصل والتنسيق بين الدول العربية لتحقيق مزيد من التقدم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، مشددا على أهمية استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.من جانبه أكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر، أن الاجتماع ناقش عددًا من البنود المدرجة على جدول الأعمال منها متابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والعقبات التي تواجه الدول في تطبيق أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.وقال في تصريح له عقب الاجتماع إن اللجنة ناقشت أيضا تقرير اتحاد الغرف العربية الدوري لمتابعة منطقة التجارة الحرة، إلى جانب متابعة أعمال اللجان المستحدثة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومتابعة أعمال الفريق العربي للمختصين بمكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية، كما تابعت اللجنة أعمال فريق الخبراء في مجال المنافسة ومراقبة الاحتكارات في الدول العربية، ومتابعة أعمال الفريق العربي لسلامة الغذاء وتسهيل التجارة.وأفاد أبو النصر بأن توصيات هذه اللجنة سترفع إلى الاجتماع المقبل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسؤولين برئاسة دولة الكويت يوم 31 اغسطس الجاري.// انتهى //18:21ت م0178