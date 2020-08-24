عام / "نصائح لمساعدة الوالدين في تعليم أبنائهم عن بعد" ندوة لمركز رفاه للتنمية الأسرية بالدمام
الاثنين 1442/1/5 هـ الموافق 2020/08/24 م واس
الدمام 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس
ينظم مركز رفاه للدراسات والتنمية الأسرية بالدمام مساء غد ندوة عن بعد بعنوان "نصائح لمساعدة الوالدين لإدارة تعليم وتعلم أبنائهم عن بعد " ، وذلك من خلال البث المباشر ببرنامج الزووم.
وتتناول المحاضرة التي يقدمها المشرف العام على المركز الدكتور مهدي أحمد الطاهر ، دور الوالدين في تهيئة المنزل لإنجاح عملية التعليم والتعلم عن بعد ، ومتابعة الأبناء وقت التعليم والتعلم ، وتنشيط تعاون الأسرة مع معلمي الأبناء.
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18:44ت م
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