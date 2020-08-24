الدمام 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسينظم مركز رفاه للدراسات والتنمية الأسرية بالدمام مساء غد ندوة عن بعد بعنوان "نصائح لمساعدة الوالدين لإدارة تعليم وتعلم أبنائهم عن بعد " ، وذلك من خلال البث المباشر ببرنامج الزووم.وتتناول المحاضرة التي يقدمها المشرف العام على المركز الدكتور مهدي أحمد الطاهر ، دور الوالدين في تهيئة المنزل لإنجاح عملية التعليم والتعلم عن بعد ، ومتابعة الأبناء وقت التعليم والتعلم ، وتنشيط تعاون الأسرة مع معلمي الأبناء.// انتهى //18:44ت م0179