أبها 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسافتتح المدير العام للتعليم بمنطقة عسير سعد الجوني أمس، فعاليات الملتقى الافتراضي الأول للتعليم عن بعد بعنوان "التعليم عن بعد.. تواصل فعال وممارسات تعليمية مجودة"، الذي تنظمه الإدارة ويستمر خمسة أيام.وأوضح الجوني خلال افتتاح الملتقى, أن هذه اللقاءات تسهم في رفع مستوى الأداء التعليمي وصولا إلى نتائج مميزة في التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات، وتواكب المنصات التي أقرتها وزارة التعليم، لتهيئة المعلمين والمعلمات والتعاطي مع المتغيرات.واشتمل الملتقى في يومه الأول على عدد من الجلسات تناولت الجلسة الأولى "مقدمة في التعليم عن بعد والتعلم الإلكتروني" فيما تطرقت الثانية لـ"كيف تبدأ التعلم الإلكتروني...؟"، والجلسة الثالثة إلى " الأسرة والتعليم عن بعد ".يذكر أن الملتقى يواصل فعاليته من خلال عدة جلسات تتضمن "التصميم التعليمي للمحتوى الرقمي", و "التعليم العكسي والبيئة الافتراضية الكلية في ظل جائحة كورونا" , و"جودة التعليم الإلكتروني "، و "معايير التعليم الإلكتروني للتعليم العام" , و "الابتكار في التعليم الإلكتروني"، و "التقويم الإلكتروني", و "توظيف الفيديو التفاعلي في التعلم الإلكتروني", و "التلعيب في التعلم الإلكتروني", فيما تختتم الجلسات بـ"تطبيق أسلوب التلعيب في التقويم ".// انتهى //18:59ت م0180